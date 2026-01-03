SUPERCOPA DE ESPAÑA Fútbol Internacional -  3 de enero de 2026 - 17:08

FC Barcelona vs Athletic Club: Fecha, hora y dónde seguir semis de Supercopa de España

Repasa todos los detalles del duelo entre FC Barcelona y Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España.

FC Barcelona vs Athletic Club: Fecha

FOTO: FC BARCELONA

El conjunto del FC Barcelona chocará ante el Athletic Club en una de las llaves semifinales de la Supercopa de España.

"Los Leones" del técnico Ernesto Valverde vienen de igualar 1-1 con el Osasuna en la jornada 19 de LaLiga, mientras que los pupilos de Hansi Flick vencieron 2-0 al Espanyol en el RCDE Stadium.

Los choques de semifinales se disputarán en el Alinma Stadium, KASC y por tercera vez en la historia, la ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España.

El ganador de este cruce se enfrentará al ganador de la otra llave, que jugarán Atlético de Madrid y Real Madrid.

FC BARCELONA VS ATHLETIC CLUB: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA SUPERCOPA DE ESPAÑA

  • Fecha: Miércoles, 7 de enero de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com
