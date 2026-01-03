FC Barcelona vs Athletic Club: Fecha, hora y dónde seguir semis de Supercopa de España

El conjunto del FC Barcelona chocará ante el Athletic Club en una de las llaves semifinales de la Supercopa de España.
Los choques de semifinales se disputarán en el Alinma Stadium, KASC y por tercera vez en la historia, la ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España.
El ganador de este cruce se enfrentará al ganador de la otra llave, que jugarán Atlético de Madrid y Real Madrid.
FC BARCELONA VS ATHLETIC CLUB: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA SUPERCOPA DE ESPAÑA
- Fecha: Miércoles, 7 de enero de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com