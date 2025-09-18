FC Barcelona vs Getafe: Fecha, hora y dónde ver en la J5 de LaLiga

El FC Barcelona recibirá al Getafe en la jornada 5 de LaLiga en el estadio Johan Cruyff en busca de recortar puntos para el liderato que mantiene el Real Madrid con 12 puntos.
La duda que tienen los culés es la de Lamine Yamal que arrastra una pubalgia y por lo tanto no se ha confirmado su regreso.
El Getafe se encuentra en la cuarta posición de LaLiga con 9 unidades y vienen de ganarle 2-0 al Real Oviedo.
Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Getafe en la J5 de LaLiga
- Fecha: Domingo, 21 de septiembre de 2025
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: Estadio Johan Cruyff
- Dónde seguir: Sigue las redes sociales de Deportes RPC