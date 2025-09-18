LALIGA Fútbol Internacional -  18 de septiembre de 2025 - 16:53

FC Barcelona vs Getafe: Fecha, hora y dónde ver en la J5 de LaLiga

El FC Barcelona y el Getafe se enfrentará en la jornada 5 de LaLiga repasa todos los detalles de este partido.

FC Barcelona vs Getafe: Fecha

Lluis GENE / AFP

El FC Barcelona recibirá al Getafe en la jornada 5 de LaLiga en el estadio Johan Cruyff en busca de recortar puntos para el liderato que mantiene el Real Madrid con 12 puntos.

Los blaugranas vienen de vencer 2-1 al Newcastle con doblete de Marcus Rashford en su estreno como goleador con el FC Barcelona.

La duda que tienen los culés es la de Lamine Yamal que arrastra una pubalgia y por lo tanto no se ha confirmado su regreso.

El Getafe se encuentra en la cuarta posición de LaLiga con 9 unidades y vienen de ganarle 2-0 al Real Oviedo.

Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Getafe en la J5 de LaLiga

  • Fecha: Domingo, 21 de septiembre de 2025
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: Estadio Johan Cruyff
  • Dónde seguir: Sigue las redes sociales de Deportes RPC

