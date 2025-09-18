FC Barcelona vs Getafe: Fecha, hora y dónde ver en la J5 de LaLiga

El FC Barcelona recibirá al Getafe en la jornada 5 de LaLiga en el estadio Johan Cruyff en busca de recortar puntos para el liderato que mantiene el Real Madrid con 12 puntos.

Los blaugranas vienen de vencer 2-1 al Newcastle con doblete de Marcus Rashford en su estreno como goleador con el FC Barcelona.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La duda que tienen los culés es la de Lamine Yamal que arrastra una pubalgia y por lo tanto no se ha confirmado su regreso.

El Getafe se encuentra en la cuarta posición de LaLiga con 9 unidades y vienen de ganarle 2-0 al Real Oviedo.

Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Getafe en la J5 de LaLiga