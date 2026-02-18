NBA: Franz Wagner seguirá de baja por tiempo indefinido

El jugador del Orlando Magic de la NBA , Franz Wagner, quien sufrió un esguince de tobillo izquierdo el 7 de diciembre y se ha perdido 25 juegos debido a la lesión, estará fuera por tiempo indefinido ya que continúa experimentando dolor, anunció hoy el presidente de operaciones de baloncesto Jeff Weltman.

Estudios de imagen recientes confirmaron que Wagner necesita más tiempo y rehabilitación antes de retomar sus actividades de baloncesto. Será reevaluado en aproximadamente tres semanas.

Wagner (1,98 m, 100 kg, 27/8/01) sufrió un esguince de tobillo izquierdo durante el primer cuarto el 7 de diciembre en Nueva York y se perdió los siguientes 16 partidos (del 9 de diciembre al 11 de enero). Regresó a jugar en su ciudad natal, Berlín, Alemania, el 15 de enero y de nuevo el 18 de enero en Londres, Inglaterra, pero se perdió los siguientes nueve partidos (del 22 de enero al 7 de febrero) mientras recuperaba la lesión.

Wagner regresó con una estricta restricción de minutos, saliendo desde el banco para jugar 16 minutos el 9 de febrero contra Milwaukee y 20 minutos el 11 de febrero contra los Bucks.

Wagner ha jugado en 28 partidos de temporada regular (26 como titular) esta temporada con Orlando, promediando 21.3 puntos por partido, 5.8 rebotes por partido, 3.6 asistencias por partido y 1 robo por partido en 31.8 minutos por partido, mientras dispara .828 (144-174) desde la línea de tiros libres.

FUENTE: NBA