FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde ver en la jornada 3 de LaLiga

Después de marcar 7 goles en sus primeros dos partidos, el FC Barcelona chocará ante el Rayo Vallecano en la tercera fecha de LaLiga de España 2026-2027.
Por su parte, el Rayo suma un punto luego de caer frente al Sevilla (2-1) y empatar 1-1 contra el Alavés.
FC BARCELONA VS RAYO VALLECANO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA J3 DE LALIGA
- Fecha: Lunes, 31 de agosto de 2026
- Hora: 2:30 p.m.
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com