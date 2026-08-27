FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde ver en la jornada 3 de LaLiga

Después de marcar 7 goles en sus primeros dos partidos, el FC Barcelona chocará ante el Rayo Vallecano en la tercera fecha de LaLiga de España 2026-2027.

Los culés han demostrado un gran fútbol en el inicio del campeonato liguero, venciendo 5-0 al Elche en la primera jornada con goles de Raphinha (2), Fermín (2) y Karim Adeyemi en el Estadio Martínez Valero, mientras que en el segundo choque superaron 2-0 al Athletic Club gracias a las anotaciones de Raphinha y Fermín en el Spotify Camp Nou.