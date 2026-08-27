LALIGA Fútbol Internacional -  27 de agosto de 2026 - 16:48

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde ver en la jornada 3 de LaLiga

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá el FC Barcelona en la tercera fecha de LaLiga 2026-2027.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha

FC Barcelona vs Rayo Vallecano: Fecha, hora y dónde ver en la J3 de LaLiga

FOTO: FC BARCELONA

Después de marcar 7 goles en sus primeros dos partidos, el FC Barcelona chocará ante el Rayo Vallecano en la tercera fecha de LaLiga de España 2026-2027.

Por su parte, el Rayo suma un punto luego de caer frente al Sevilla (2-1) y empatar 1-1 contra el Alavés.

FC BARCELONA VS RAYO VALLECANO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA J3 DE LALIGA

  • Fecha: Lunes, 31 de agosto de 2026
  • Hora: 2:30 p.m.
  • Lugar: Spotify Camp Nou
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com

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