FÚTBOL Fútbol Internacional -  27 de agosto de 2026 - 16:42

Rodri: "Muy feliz por estar donde quería estar"

El mediocampista español, Rodri habló luego de su debut con el FC Barcelona, que superó al Athletic Club en LaLiga.

Rodri: Muy feliz por estar donde quería estar

Rodri: "Muy feliz por estar donde quería estar"

FOTO: FC Barcelona

El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' se mostró este jueves, tras la victoria ante el Athletic Club (2-0) en LaLiga en la que firmó su debut con la camiseta del FC Barcelona, "muy feliz por estar donde quería".

La felicidad de Rodri como culé

"Evidentemente, ha sido un verano largo y ahora tengo que recuperar rápido el ritmo. Estoy muy feliz de estar donde quería estar y, a partir de ahora, toca trabajar", señaló el mediocentro madrileño en declaraciones a DAZN.

El Balón de Oro de 2024, que llegó este verano procedente del Manchester City como el gran refuerzo estival del conjunto catalán, apuntó la importancia de la victoria para mantenerse al frente del campeonato y destacó la necesidad de adaptarse todavía "a este gran equipo".

Finalmente, sobre el delantero Lamine Yamal, que no anotó gol, apuntó la importancia de su "gran actuación" ante el Athletic Club y se mostró convencido de que sus goles "llegarán".

"Venía de un momento más cabizbajo. Le hemos intentado levantar y hoy se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar. Es lo que necesitamos de él, ese trabajo, la constancia, porque los goles llegarán, el talento está", zanjó.

FUENTE: EFE

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