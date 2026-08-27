Hansi Flick habla de Raphinha y su actuación como delantero

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, elogió este jueves, tras la victoria ante el Athletic Club, al capitán del conjunto azulgrana, Raphael Dias ' Raphinha ', autor del primer gol del partido y que partió de la posición de delantero centro, una circunstancia que no considera relevante, pues, a su juicio, importa más "lo que muestra en el campo".

"Ahora, como capitán, creo que ha mostrado un compromiso total con su equipo y con su club. No importa dónde juegue Raphinha; para mí, es más lo que muestra en el campo. También se puede ver que los aficionados están muy conectados con él y, para mí, eso es realmente positivo", apuntó el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou, Flick evitó pronunciarse sobre el delantero argentino Julián Álvarez y sobre las declaraciones del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, quien acusó al Barcelona de actuar con "falsedad y falta de ética".

El técnico azulgrana se centró en valorar los dos triunfos ligueros cosechados por su equipo, que, en su opinión, son un reflejo de la actitud que también muestra durante los entrenamientos.

"La calidad de los entrenamientos es muy buena, realmente muy buena. Cada día tenemos que ser capaces de trabajar con unos objetivos claros. Tenemos que saber qué viene, cómo pasamos el balón, qué opciones tenemos y cómo queremos hacerlo. Y creo que se está viendo bien", explicó.

Finalmente, el técnico del conjunto catalán celebró el debut del centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri', quien, según Flick, se ajusta "perfectamente" a la filosofía y al estilo del Barcelona. Asimismo, valoró el segundo partido consecutivo de Xavi Espart como titular en el lateral izquierdo.

"Estoy muy sorprendido, especialmente por su tranquilidad y por la manera en la que está jugando. Técnicamente es muy bueno, además, está siempre concentrado y se encuentra a un nivel muy alto. Creo que todavía tiene margen para seguir creciendo y también para ganar resistencia", concluyó.

FUENTE: EFE