FC Barcelona vs Real Sociedad: Fecha, hora y dónde ver J7 LaLiga Miguel RIOPA / AFP

El FC Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad por el duelo de la séptima jornada de LaLiga en el Estadio Olímpico de Montjuic este domingo 28 de septiembre desde las 11:30 am.

Los blaugranas vienen de vencer 3-1 al Real Oviedo de visita con los goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo para mantenerse en el segundo lugar de la tabla posiciones de LaLiga.

