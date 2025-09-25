 FC Barcelona vs Real Sociedad: Fecha, hora y dónde ver J7 LaLiga

El FC Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad por el duelo de la séptima jornada de LaLiga en el Estadio Olímpico de Montjuic este domingo 28 de septiembre desde las 11:30 am.
La Real Sociedad no ha empezado de buena forma la temporada, de 16 en la tabla, pero que llegan con la victoria 1-0 ante el Mallorca con gol de Mikel Oyarzabal.
Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Real Sociedad
- Fecha: Domingo, 28 de septiembre de 2025
- Hora: 11:30 am
- Lugar: Montjuic
