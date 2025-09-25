LALIGA Fútbol Internacional -  25 de septiembre de 2025 - 16:57

FC Barcelona vs Real Sociedad: Fecha, hora y dónde ver J7 LaLiga

El FC Barcelona recibirá en su estadio a la Real Sociedad en la jornada 7 de LaLiga repasa los detalles.

 FC Barcelona vs Real Sociedad: Fecha

Miguel RIOPA / AFP

El FC Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad por el duelo de la séptima jornada de LaLiga en el Estadio Olímpico de Montjuic este domingo 28 de septiembre desde las 11:30 am.

Los blaugranas vienen de vencer 3-1 al Real Oviedo de visita con los goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo para mantenerse en el segundo lugar de la tabla posiciones de LaLiga.

La Real Sociedad no ha empezado de buena forma la temporada, de 16 en la tabla, pero que llegan con la victoria 1-0 ante el Mallorca con gol de Mikel Oyarzabal.

Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Real Sociedad

  • Fecha: Domingo, 28 de septiembre de 2025
  • Hora: 11:30 am
  • Lugar: Montjuic
  • Dónde seguir: Redes sociales de DeportesRPC
