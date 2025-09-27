El FC Kairat Almaty recibirá al histórico Real Madrid en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

El club de la Liga Premier de Kazajistán viene de perder en su debut 4-1 ante el Sporting Lisboa en el Estadio Jose Alvalade, donde Francisco Trincao fue la gran figura con un doblete.

Por su parte, los merengues se estrenaron en la Liga de Campeones con una victoria de 2-1 sobre el Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo, gracias a un doblete de penal del francés Kylian Mbappé en el Estadio Santiago Bernabéu.

En cuanto a la liga local de ambos clubes, los blancos perdieron 2-4 en su visita al Atlético de Madrid y el Kairat venció 3-1 al Zhenis.

FC KAIRAT ALMATY VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR CHAMPIONS LEAGUE