El FC Kairat Almaty recibirá al histórico Real Madrid en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
Por su parte, los merengues se estrenaron en la Liga de Campeones con una victoria de 2-1 sobre el Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo, gracias a un doblete de penal del francés Kylian Mbappé en el Estadio Santiago Bernabéu.
En cuanto a la liga local de ambos clubes, los blancos perdieron 2-4 en su visita al Atlético de Madrid y el Kairat venció 3-1 al Zhenis.
FC KAIRAT ALMATY VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: Martes, 30 de septiembre de 2025
- Hora: 11:45 a.m.
- Lugar: Almaty Ortalyk Stadion
- Dónde seguir: Redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com