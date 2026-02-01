Fede Valverde señala que el Real Madrid hizo un gran partido ante el Vallecano

El uruguayo Fede Valverde aseguró que pese a que el Real Madrid derrotó al Rayo Vallecano en el minuto 100, de penalti, el equipo blanco hizo "un gran partido" y el triunfo es el primer paso para "cambiar la imagen" tras la derrota de Lisboa en la Liga de Campeones.

"Veníamos de una derrota dura que uno nunca desea en la 'Champions'. Es la liga, la competición que muchos deseamos y queremos ganar. Deberíamos cambiar esa imagen en una competición tan importante y hoy teníamos la primera oportunidad, la primera revancha para cambiar lo que hicimos hace un par de días. Creo que hicimos un gran partido", aseguró en Real Madrid Tv.

Fede Valverde siendo clave en defensa para el Real Madrid

"Siempre cuando se gana trae felicidad, la energía cambia bastante, pero bueno, lo más importante y esencial es seguir mejorando, seguir creciendo como equipo e intentar que el partido esté más tranquilo mucho antes que los 90 minutos. No siempre podemos estar esperando algún fallo del equipo rival. Tenemos que seguir mejorando en ataque y seguir marcando más goles", añadió.

Fede Valverde puso en valor a sus compañeros que salieron desde el banquillo para acabar impulsando al triunfo al Real Madrid frente al Rayo Vallecano.

"Estábamos jugando bien, teniendo mucho la pelota, pero es verdad que no estábamos creando ocasiones muy claras. Creo que la energía, los cambios que hizo el entrenador, que entraron con muchas ganas, es lo que necesitaba el equipo. Que todos estén tirando para el mismo lado, enfocados, trabajando al cien por cien. Lo han demostrado los compañeros que han salido, que han sido muy importantes para cambiar el trayecto del partido y poder ganarlo", destacó.

Por último, Valverde celebró las dos semanas que encara el Real Madrid en febrero sólo con partidos de liga y con tiempo para trabajar en entrenamientos conceptos de Álvaro Arbeloa.

"Vamos a trabajar al máximo, estamos dispuestos a lo que quiera el entrenador y a escucharlo. Hay que trabajar tácticamente, físicamente, para lo que viene ahora en la temporada, para lo más importante y lo más lindo por luchar", sentenció