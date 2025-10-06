Federico Valverde y Darwin Núñez quedan fuera de convocatoria de Marcelo Bielsa para amistosos

Marcelo Bielsa dejó a dos figuras de Uruguay ( Federico Valverde y Darwin Núñez) fuera de los convocados que anunció este lunes de cara a dos amistosos que disputará en días en Malasia, con la mira en completar el rompecabezas de cara a la formación del plantel mundialista.

Federico Valverde, quien vive un inicio de temporada cargado de dudas con el Real Madrid, y Darwin Núñez, delantero del Al Hilal saudí, entre otros, estarán al margen de los duelos del próximo viernes 10 ante Dominicana y del 13 frente a Uzbekistán.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Desde el arco, donde Bielsa convocó a Franco Israel del Torino de Italia y a Christopher Fiermarín, del colombiano Tolima, todas las líneas están cargadas de caras nuevas o poco comunes entre los titulares en duelos de clasificatorias.

Jugadores como Facundo Torres (Palmeiras) o Luciano Rodríguez (Neom, Arabia Saudita) repetirán entre los convocados con la misión de convencer al entrenador argentino de que son las piezas que faltan para cerrar el plantel mundialista.

Uruguay cerró las clasificatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 en cuarta posición, detrás del líder Argentina, Ecuador y Colombia.

Ante Dominicana en Kuala Lumpur y tres días después en Malaca frente a Uzbekistán, que disputará por primera vez un Mundial el año próximo, Bielsa tendrá la penúltima oportunidad de 2025 para probar jugadores.

La próxima y última fecha FIFA de este año será desafiante para el equipo charrúa. En noviembre, Uruguay cerrará 2025 con duelos ante Estados Unidos y México.

A continuación los convocados, sin Federico Valverde ni Darwin Núñez

Guardametas: Franco Israel (Torino/ITA); Christopher Fiermarín (Tolima/Colombia).

Defensores: José Luis Rodríguez (Vasco da Gama/BRA); Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers/ENG), Santiago Mouriño (Villarreal/ESP); Nicolás Marichal(Dínamo de Moscú/RUS), Marcelo Saracchi (Celtic/SCT)

Mediocampistas: Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis/MEX), Nicolás Fonseca (León/MEX), Emiliano Martínez (Palmeiras/BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga/POR).

Delanteros:

Kevin Amaro (LiverpooL/URU), Ignacio Laquintana (Bragantino/BRA), Facundo Torres (Palmeiras/BRA); Luciano Rodríguez (Neom/ RSA); Agustín Álvarez Martínez (Monza/ITA); Federico Viñas (Oviedo/ESP).

FUENTE: AFP