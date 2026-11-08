Inter superó al Como en la Serie A

Dos goles en los primeros veinte minutos le valieron al Inter de Milan este domingo para neutralizar (2-0) al Como, que llegó al partido crecido tras hacer historia en Liga de Campeones, y para colocarse a un punto del líder de la Serie A, el Lazio.

Si hay un equipo en liga que puede devolver a la tierra a un Como capaz de endosar la mayor goleada (1-9, al Lens) fuera de casa de la historia de la Liga de Campeones, ese es el Inter. El rival a batir en la Serie A y vigente campeón, que se recompuso del pinchazo en el derbi contra el Milan en la jornada pasada.

El conjunto 'neroazzurro' salió con iniciativa y encontró pronto el camino de la portería. Después de unos primeros minutos de tanteo, el Inter se adelantó en el minuto 12 por medio de Francesco Pio Esposito, que metió la bota entre el defensor y el portero para anotar a bocajarro y culminar una jugada muy bien construida.

Los goles del Inter

Esposito se convirtió en el tercer jugador y primer italiano nacido a partir de 2005 en alcanzar los 10 goles en la Serie A, solo por detrás de Assane Diao (12) y Kenan Yildiz (19).

Siete minutos después, en el 19, llegó el segundo, cuando Thuram cazó un mal despeje del Como para batir con un potente disparo por debajo de las piernas al español Robert Sánchez. Veinte minutos le valieron al defensor del 'Scudetto' para ponerse por delante.

El Como encontró muchas dificultades para desarrollar su habitual juego, caracterizado por el dominio de la posesión, y terminó en la primera mitad doblegado por un Inter que aprovechó la letalidad de su dupla Esposito-Thuram ante la ausencia por lesión del argentino Lautaro Martínez, líder goleador del equipo.

Tras el descanso, el conjunto 'lariani', con el español Luis Milla como principal organizador del centro del campo y con Nico Paz con dificultades para conectar con los extremos y con el delantero 'Tasos' Douvikas, comenzó a carburar y a buscar la pelota, pero un Inter compacto impidió que recortara distancias.

Los cambios no modificaron el guión para los de Fàbregas. Una triple sustitución en el 74, en la que entraron Maxence Caqueret, Matteo Liberali y Kaiki no dieron aire a un Como incapaz de superar el muro interista, y más allá de que eso sucediera, fueron los locales quienes estuvieron cerca del tercero.

El Inter se puso segundo, a un punto del líder, el Lazio, y volvió a sellar una victoria contra el Como, que no puede contra el Inter. De los últimos siete enfrentamientos, seis terminaron con derrota de los de Fàbregas, y el otro en empate. Un rival que se le atraganta a los de la ciudad del lago.

Con esta derrota, el Como, que termina la semana de forma agridulce después de hacer historia en 'Champions' el pasado miércoles, se colocó quinto, con 23 puntos, a uno del cuarto, el Milan, que cumplió su parte esta jornada contra el Génova.

FUENTE: EFE