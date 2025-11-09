¡Figura! Rafael Mosquera fue elegido MVP de la MLS NEXT Pro Cup 2025

El New York Red Bulls II con Rafael Mosquera siendo MVP y Mijahir Jiménez y Aimar Modelo en el plantel, derrotó al Colorado Rapids 2 por 4-3 en la tanda de penaltis el sábado por la noche en el Sports Illustrated Stadium, conquistando así su primer título de la MLS NEXT Pro Cup.

Colorado abrió el marcador en el minuto 34, cuando el defensa Stevie Flores envió un centro raso al área del New York y Billo Diop remató a gol. Los Rapids ampliaron su ventaja justo antes del final de la primera parte, en el primer minuto del tiempo añadido, cuando un saque de banda largo de Alex Harris conectó con James Cameron, quien disparó con la derecha al ángulo inferior izquierdo. El Red Bulls II marcó su primer gol del partido en el minuto 65, cuando el defensa Curtis Ofori cedió el balón al centrocampista Nate Worth, quien se lo pasó a Rafael Mosquera, que lo colocó en el ángulo inferior izquierdo de la portería.

Nueva York empató el partido apenas dos minutos después, cuando el centrocampista Nehuen Benedetti jugó un pase de primera con su pie derecho al delantero Roald Mitchell, quien controló el balón y disparó al ángulo inferior izquierdo.

Colorado se puso en ventaja nuevamente en el minuto 78, cuando los suplentes Wayne Frederick y Antony Garcia conectaron, y el remate de Garcia se coló por la esquina inferior izquierda de la red. Nueva York empató de nuevo en el minuto 81, cuando Worth fue derribado dentro del área de Colorado y Mosquera convirtió el penal, enviando el balón al ángulo superior derecho.

RAFAEL MOSQUERA Y UN MVP MERECIDO

Mosquera anotó su tercer y cuarto gol en los playoffs de la MLS NEXT Pro Cup 2025 y ahora suma 11 goles en todas las competiciones. Marcó la mayor cantidad de goles en postemporada en la historia del club para un mediocampista, con cuatro. Mosquera se convirtió en el primer jugador en anotar un doblete en una edición de la MLS NEXT Pro Cup.

El internacional panameño ha logrado tres partidos con más de un gol en su carrera con el New York. Dos de esos partidos los consiguió durante los playoffs de la MLS NEXT Pro Cup 2025. Mosquera fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS NEXT Pro Cup 2025 y se convirtió en el MVP más joven de la historia de la MLS NEXT Pro Cup con 20 años y 168 días.

El Red Bulls II se alzó con su primer título de la MLS NEXT Pro Cup y obtuvo su segundo campeonato en la historia de la franquicia. Nueva York se convirtió en el segundo equipo de la Conferencia Este en ganar la MLS NEXT Pro Cup y el primero desde 2022. El entrenador Michael Bradley registró un balance de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas en su primera temporada con el Red Bulls II en todas las competiciones.

