El jugador argentino Franco Mastantuono se marcha cedido a la Fiorentina italiana por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según informó el Real Madrid este viernes en un comunicado.

Mastantuono, que cumple 19 años el 14 de agosto, llegó el jueves a la ciudad italiana de Florencia para incorporarse al equipo, y fue recibido por numerosos hinchas del equipo 'viola', que aclamaron al joven jugador bonaerense.

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El jugador llegó al Real Madrid en junio de 2025. El club español, al que se incorporó el día que se convirtió en mayor de edad, pagó por él al River Plate 63,2 millones de euros.

Los números de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Debutó con el equipo blanco el 19 de agosto en una victoria por 1-0 contra Osasuna. En total, en la temporada 2025-2026 disputó 1.484 minutos a lo largo de 35 partidos, 17 de ellos como titular, y consiguió tres goles entre todas las competiciones.

Ahora seguirá su carrera esta temporada cedido en el Fiorentina, rival del Real Madrid el pasado sábado en el primer amistoso de pretemporada, para el que el argentino no fue convocado por Jose Mourinho.

FUENTE: EFE