Frenkie de Jong habla de su recuperación y futura vuelta a las canchas

Entrevista de @BarcaOneFCB a Frenkie De Jong pic.twitter.com/BTHJ3WEoJ0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 29, 2024

Frenkie de Jong y Club, alineados para evitar el quirófano

“Durante el proceso de recuperación me he mantenido en silencio. No es verdad que el Club dijera que tenía que operarme y yo no quería. Porque toda la gente del Club, los servicios médicos y yo hemos estado de acuerdo en que no operarme era la mejor opción”, ha aclarado Frenkie de Jong tras el debate que había emergido en torno a su la figura.

"Tener tres lesiones en el mismo tobillo me causó un ligero trauma mental, pero, poco a poco, voy recuperando la confianza de golpear fuerte y de entrar en los duelos", ha confesado un jugador con ganas de formar parte de un equipo que juega alegre. “Veo al equipo con energía y calidad. Tengo muchas ganas de ser parte de este conjunto para aportar el máximo”, ha concluido un Frenkie de Jong que está un paso más cerca de volver con el FC Barcelona al mando de Hansi Flick.

FUENTE: FC BARCELONA