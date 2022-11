Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol profesional 

El defensor español del FC Barcelona Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol profesional mediante un video publicado en sus redes sociales y señaló que no habrá otro equipo.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T

"Vosotros, culers, me lo habeís dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros a todos que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habría ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", dijo el español.

Una carrera futbolística de 14 años llena de triunfos, donde disputó 666 partidos, anotando 58 goles y ganado 37 títulos, entre los que figuran la copa del mundo ganada en el 2010.

El último partido del Barca este año será el 11 de noviembre frente al Osasuna a las 3:30 pm. por LaLiga.

UN FINAL NO TAN FELIZ

Pese a tener una carrera marcada por muchos triunfos y títulos, los últimos años de Piqué no fueron tan buenos y estuvieron marcados por muchas críticas y polémicas. Primero, fue señalado por mostrar un bajo nivel con el equipo culé.

En este 2022 vivió un episodio que le pudo afectar más y no tenía nada que ver con lo deportivo: su separación de Shakira. El quiebre de su relación con la colombiana fue comentado en todo el mundo, con rumores de infidelidad incluidos.