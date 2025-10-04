Getafe vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir J9 de LaLiga

El Real Madrid visita al Getafe en la jornada 9 de LaLiga luego de los partidos de fecha FIFA del mes de octubre, para seguir en los primeros puestos del torneo local.

Por un lado el Getafe cayó en la pasada fecha ante el Osasuna por 2-1 para quedarse con 11 puntos en la mitad de la tabla.

Mientras tanto los de Xabi Alonso superaron al Villarreal por 3-1 de local con goles de Kylian Mbappé y un doblete de Vinícius Jr para alcanzar los 21 unidades.

La temporada pasada el Madrid ganó los dos partidos con resultado de 2-0 y 1-0.

Fecha, hora y dónde seguir Getafe vs Real Madrid

Fecha: Domingo 19 de octubre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Coliseum

