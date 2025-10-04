Getafe vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir J9 de LaLiga

El Real Madrid visita al Getafe en la jornada 9 de LaLiga luego de los partidos de fecha FIFA del mes de octubre, para seguir en los primeros puestos del torneo local.
Mientras tanto los de Xabi Alonso superaron al Villarreal por 3-1 de local con goles de Kylian Mbappé y un doblete de Vinícius Jr para alcanzar los 21 unidades.
La temporada pasada el Madrid ganó los dos partidos con resultado de 2-0 y 1-0.
Fecha, hora y dónde seguir Getafe vs Real Madrid
Fecha: Domingo 19 de octubre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Coliseum
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes