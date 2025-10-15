Getafe vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la J9 de LaLiga Oscar DEL POZO / AFP

El Real Madrid de Xabi Alonso se enfrentará al Getafe en su visita al Coliseum por la novena jornada de LaLiga en busca de defender su liderato, repasa todos los detalles de la previa.

Los merengues son líderes en LaLiga con 21 puntos en 8 jornadas y vienen de vencer 3-1 al Villarreal con doblete de Vini Jr y otro tanto de Kylian Mbappé.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse