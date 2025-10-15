LALIGA Fútbol Internacional -  15 de octubre de 2025 - 18:46

Getafe vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la J9 de LaLiga

Getafe y el Real Madrid se enfrentarán este domingo en la jornada 9 de LaLiga, repasa todos los detalles.

Getafe vs Real Madrid: Fecha

Getafe vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la J9 de LaLiga

Oscar DEL POZO / AFP

El Real Madrid de Xabi Alonso se enfrentará al Getafe en su visita al Coliseum por la novena jornada de LaLiga en busca de defender su liderato, repasa todos los detalles de la previa.

Los merengues son líderes en LaLiga con 21 puntos en 8 jornadas y vienen de vencer 3-1 al Villarreal con doblete de Vini Jr y otro tanto de Kylian Mbappé.

Osasuna le ganó al Getafe 2-1 y con esa derrota se quedaron en la posición número 11 de la tabla de posiciones, con 11 unidades únicamente, lo que este partido genera bastante expecatitva.

Fecha, hora y dónde ver Getafe vs Real Madrid en la jornada 9 de LaLiga

  • Fecha: Domingo, 19 de octubre de 2025
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: Coliseum
  • Dónde seguir: Pendiente en las redes sociales de Deportes RPC

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial Sub-20: Marruecos dejó a Francia en el camino y avanzó a la final

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar con Pumas?

Recomendadas

Últimas noticias