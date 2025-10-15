Getafe vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la J9 de LaLiga

El Real Madrid de Xabi Alonso se enfrentará al Getafe en su visita al Coliseum por la novena jornada de LaLiga en busca de defender su liderato, repasa todos los detalles de la previa.
Osasuna le ganó al Getafe 2-1 y con esa derrota se quedaron en la posición número 11 de la tabla de posiciones, con 11 unidades únicamente, lo que este partido genera bastante expecatitva.
Fecha, hora y dónde ver Getafe vs Real Madrid en la jornada 9 de LaLiga
- Fecha: Domingo, 19 de octubre de 2025
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: Coliseum
- Dónde seguir: Pendiente en las redes sociales de Deportes RPC