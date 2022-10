Gonzalo Higuaín y su trayectoria con la Selección de Argentina

"Yo creo que nunca va a cambiar. Lo único que pido o que siento es que la gente tome conciencia antes de hacer un comentario o antes de publicar algo porque no saben el daño irreparable que generan en otras personas. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de defenderse. Yo lo he sufrido en primera persona, cinco segundos detrás de una computadora arruinan personas", señaló sobre los frecuentes cuestionamientos que afrontó durante su prolongada participación de nueve años en la albiceleste.

"Yo estoy tranquilo porque di mi vida y más por la Selección. Por cosas no se pudo dar pero di la vida por mi país, como todos mis compañeros. Estoy orgulloso de lo que di por la Selección y no me arrepiento absolutamente de nada", concluyó.

En ese período, que compartió con la gran figura Lionel Messi, Higuaín fue parte de un lapso de sequía de títulos de la selección argentina que abarcó 28 años en total y que concluyó el año pasado con la conquista de la Copa América en Brasil, aunque el delantero ya no integraba la albiceleste.

El gran acicate de su carrera fue su paso por el Real Madrid, donde conquistó 107 goles entre 2006 y 2013. El equipo español fue el trampolín para ser fichado por otros grandes clubes de Europa, antes de pasar a Miami, donde también juega su hermano Federico y el que será el punto final de su exitosa carrera.