 Guatemala revela convocatoria para enfrentar a Panamá el 8 de septiembre

La selección de Guatemala reveló este sábado la nómina para los partidos del mes de septiembre ante El Salvador y la selección de Panamá en las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Estos son los jugadores con los que Guatemala recibirá a El Salvador el 4 de septiembre y visitará a Panamá el lunes 8.
Nicholas Hagen
José Ardón
Nicolás Samayoa
José Pinto
José Rosales
Elícer Lemus
Aarón Herrera
Rodrigo Saravia
Rubio Rubín
Pedro Altán
Nathanael Méndez
Henerico Hernández
Steven Robles
Darwin Lom
Rudy Muñoz
José Morales
Óscar Castellanos
Óscar Santis
Monterroso Ordóñez
Oleg Escobar
Fray Pérez
Jonathan Franco
Carlos Aguilar
Kevin Ramírez
DT. Luis Fernando Tena