Guatemala revela convocatoria para enfrentar a Panamá el 8 de septiembre Tim Vizer / AFP

La selección de Guatemala reveló este sábado la nómina para los partidos del mes de septiembre ante El Salvador y la selección de Panamá en las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Guatemala se enfrentará a Panamá el lunes 8 de septiembre a las 8:30 pm en el estadio Rommel Fernández, previo a eso se medirá a El Salvador en casa.

