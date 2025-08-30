FÚTBOL Fútbol Internacional -  30 de agosto de 2025 - 20:00

Guatemala revela convocatoria para enfrentar a Panamá el 8 de septiembre

Guatemala reveló la lista de jugadores convocados para el duelo ante Panamá del 8 de septiembre en eliminatorias Concacaf.

Tim Vizer / AFP

La selección de Guatemala reveló este sábado la nómina para los partidos del mes de septiembre ante El Salvador y la selección de Panamá en las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Guatemala se enfrentará a Panamá el lunes 8 de septiembre a las 8:30 pm en el estadio Rommel Fernández, previo a eso se medirá a El Salvador en casa.

Convocados de Guatemala para medirse a Panamá en eliminatorias

Estos son los jugadores con los que Guatemala recibirá a El Salvador el 4 de septiembre y visitará a Panamá el lunes 8.

  • Nicholas Hagen

  • José Ardón

  • Nicolás Samayoa

  • José Pinto

  • José Rosales

  • Elícer Lemus

  • Aarón Herrera

  • Rodrigo Saravia

  • Rubio Rubín

  • Pedro Altán

  • Nathanael Méndez

  • Henerico Hernández

  • Steven Robles

  • Darwin Lom

  • Rudy Muñoz

  • José Morales

  • Óscar Castellanos

  • Óscar Santis

  • Monterroso Ordóñez

  • Oleg Escobar

  • Fray Pérez

  • Jonathan Franco

  • Carlos Aguilar

  • Kevin Ramírez

    DT. Luis Fernando Tena

