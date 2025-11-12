Guatemala vs Selección de Panamá: ¿Quién será el árbitro?

César Ramos de México será el árbitro encargado del partido entre Guatemala y la Selección de Panamá en el penúltimo partido de las Eliminatorias CONCACAF, encuentro que se jugará en el Trébol.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Datos sobre César Ramos

Fue nominado al premio de Mejor Árbitro del Mundo 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Fue designado para arbitrar en el Mundial de Clubes de 2025, incluyendo el debut de Boca Juniors en el torneo. También fue el árbitro para la final del Clausura 2025 de la Liga MX.