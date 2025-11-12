Guatemala vs Selección de Panamá: ¿Quién será el árbitro?

César Ramos de México será el árbitro encargado del partido entre Guatemala y la Selección de Panamá en el penúltimo partido de las Eliminatorias CONCACAF, encuentro que se jugará en el Trébol.
Datos sobre César Ramos
Fue nominado al premio de Mejor Árbitro del Mundo 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Fue designado para arbitrar en el Mundial de Clubes de 2025, incluyendo el debut de Boca Juniors en el torneo. También fue el árbitro para la final del Clausura 2025 de la Liga MX.
-
Representó a México como árbitro en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022.
En Rusia 2018, dirigió partidos importantes como el Brasil vs. Suiza y el Uruguay vs. Portugal en octavos de final.
También ha participado en torneos como la Copa Oro de la Concacaf, Mundial de Clubes, y Copa Mundial Sub-20.