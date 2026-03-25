LALIGA Fútbol Internacional -  25 de marzo de 2026 - 12:28

Hansi Flick concedió días libres a los jugadores del FC Barcelona

El DT alemán Hansi Flick decidió darle días libres a los jugadores del FC Barcelona, luego del último entreno este miércoles.

Hansi Flick concedió días libres a los jugadores del FC Barcelona

Hansi Flick concedió días libres a los jugadores del FC Barcelona

FOTO: FC BARCELONA

Con quince jugadores convocados con sus respectivas selecciones, la plantilla del FC Barcelona está bajo mínimos, por lo que su técnico, Hansi Flick, ha decido dar libre a sus jugadores hasta el próximo lunes tras completar este miércoles el último entrenamiento de la semana.

Y es que sólo cuatro futbolistas del primer equipo se han ejercitado este miércoles con normalidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper: el portero Wociejh Szczesny, el defensa Gerard Martín y los centrocampistas Marc Casadó y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Trabajo específico de los lesionados - FC Barcelona

El resto de los disponibles, además de los lesionados Jules Kounde, Alejandro Balde, Eric García y Frenki de Jong, han hecho trabajo específico de recuperación.

La plantilla disfrutará ahora de cuatro días de descanso antes de volver al trabajo en la instalaciones de Sant Joan Despí, el próximo lunes, aún sin los internacionales.

FUENTE: EFE

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