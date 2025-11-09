Mundial Sub-17 Fútbol Internacional -  9 de noviembre de 2025 - 12:49

¡HISTÓRICO! Marruecos hizo historia con su goleada a Nueva Caledonia en el Mundial Sub-17

Marruecos derrotó 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa Mundial Sub-17 y estableció un récord que quedará grabado en Qatar.

FOTO: EnMaroc

La selección de Marruecos ganó 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa Mundial Sub-17 que se disputa en Catar y consiguió la mayor goleada registrada en mundiales FIFA de cualquier categoría y género.

El cuadro africano superó el 13-0 de España a Nueva Zelanda en el Mundial sub-17 de Egipto 1997 para cerrar su fase de grupos con una goleada que no le sirvió para alcanzar de forma matemática la siguiente ronda: ha quedado tercero del grupo B por detrás de Japón y Portugal.

Las expulsiones por roja directa en los minutos 22 y 31 de Typhan Dreuko y de Jean Canehjmez, respectivamente, influyeron en el resultado final.

LLUVIA DE GOLES EN EL MUNDIAL SUB-17

Cuando Canehjmez abandonó el terreno de juego, Marruecos ganaba 3-0. En media hora Nueva Caledonia encajó ese número de goles y en los 60 minutos siguientes recibió otros 13 tantos.

Los jugadores del combinado marroquí se repartieron los goles de la siguiente forma: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud, firmaron un doblete; y Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew, completaron, con un tanto cada uno, un marcador histórico.

FUENTE: EFE

