Iago Aspas: "Me duele no ir a la selección"

El delantero del Celta de Vigo, Iago Aspas , admitió que le "duele no ir a la selección", en una entrevista con la radio Cadena Ser, en la que asegura que no va "a bajar los brazos" y a pelear por una plaza para Qatar 2022.

"Me duele no ir a la selección, pero soy cabezón y no voy a bajar los brazos hasta el final", dijo Iago Aspas.

"Si no hubiese posibilidades para ir a Qatar, no trataría de luchar con mi equipo todas las semanas, tengo ese premio a la vuelta de la esquina y voy a tratar de hacer todo lo posible", añadió.

Aspas, de 35 años, lleva cinco goles en seis partidos de LaLiga esta temporada, siendo el tercer mejor goleador del campeonato sólo por detrás del atacante del Barça Robert Lewandowski (8 goles) y de Borja Iglesias (6), del Betis.

Aspas ganó el pasado año el trofeo Zarra al mejor goleador español de LaLiga compartido con Raúl de Tomás, ambos con 18 goles, pero el gallego ya lo había ganado también en otras tres ocasiones consecutivas entre 2017 y 2019.

"Acabé bien la temporada pasada, tuve una gran pretemporada metiendo bastantes goles, tuve esa continuidad en la Liga para poder meter esos goles y ayudar a mi equipo a tener victorias", mencionó Aspas.

El "Príncipe de las bateas" rechazó que la decisión del seleccionador Luis Enrique Martínez de no contar con él pueda deberse a alguna razón extradeportiva.

"Con el míster nunca he tenido ningún problema, me ha llevado a otras convocatorias, nunca he tenido ningún problema y si no, creo que me lo hubiera dicho, porque el míster va de frente", explicó.

Iago Aspas cuenta con 18 internacionalidades con la Roja en las que ha marcado seis goles, pero no ha vuelta ser convocado desde junio de 2019.