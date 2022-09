IMPACTANTE. Martín Parra fue herido en partido de la Copa Chile

Durante la celebración de la Católica un artefacto explosivo fue arrojado junto al portero desde la gradería donde se encontraban los aficionados cruzados.

El guardameta quedó tendido en el pasto y fue atendido por sanitarios para posteriormente abandonar el estadio en ambulancia y ser trasladado a un hospital cercano.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sinfup) de Chile publicó en Twitter un reclamo ante lo ocurrido condenando los hechos y haciendo un llamado de atención a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), encargada de los torneos locales.

Desde la ANFP todavía no existe una reacción oficial a lo sucedido.

https://twitter.com/udechile/status/1575223941383458816 5' - Se detiene el partido por lanzamiento de artificios que afectó a nuestro arquero Martín Parra. #UCatólica 1-0 #UdeChile#VamosLaU — Universidad de Chile (@udechile) September 28, 2022

"Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol. Impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras. ¿Qué esperamos, que muera un jugador?", señalaron desde el sindicato en la red social.

El partido fue suspendido, según informó la organización del evento a través de los altavoces del estadio Elías Figueroa, en la porteña ciudad de Valparaíso, a unos 120 km al oeste de Santiago.

El encuentro correspondía a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile entre Universidad de Chile y Universidad Católica.