Inter y AC Milan empatan en amistoso en Perth

El AC Milan y el Inter de Milán empataron este miércoles 1-1 en el 'Derby della Madonninna' que se disputó en Perth (Australia), en un partido amistoso de pretemporada, con goles del italiano Federico Dimarco y el francés Cristopher Nkunku, que puso el empate para los primeros.

El primer derbi italiano se disputó en tierras australianas y no tuvo ganador. Un partido que comenzó con ambos equipos reunidos en el centro del campo con la camiseta número seis de Franco Baresi tendida en el suelo, en memoria del histórico capitán del Milan que falleció el pasado 31 de julio.

Fue en el minuto 54 cuando Federico Dimarco adelantó a los 'nerazurro' en el marcador (0-1), después de una buena jugada iniciada por el francés Benjamin Pavard para que el delantero tan solo tuviera que empujar el balón

A partir del primer tanto el equipo del rumano Cristian Chivu empezó a dominar el partido y tuvo ocasiones de hacer el segundo, pero no llegó a materializarlas.

En el minuto 83 Carlos Augusto chocó con Christopher Nkunku dentro del área, por lo que el árbitro decretó un penalti para los 'Rossoneri' que posteriormente transformó en gol el propio jugador con un gran disparo y puso el empate en el marcador (1-1) para terminar el encuentro.

FUENTE: EFE