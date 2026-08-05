José Luis Rodríguez gana duelo de panameños en Leagues Cup

Los Bravos de FC Juárez del panameño José Luis Rodríguez derrotaron de visita al Minnesota United de Carlos Harvey con marcador de 1-2 para iniciar con el pie derecho su camino en la Leagues Cup 2026, partido que se disputó la noche de este martes en el Allianz Field.

Guilherme Castilho y Óscar Estupiñán fueron los anotadores de los Bravos para darle este triunfo al FC Juárez, lo que también marcó el debut de Salvador Valero como director técnico de los Bravos en la Leagues Cup.

Asistencia de José Luis Rodríguez en Leagues Cup

El conjunto juarense marcó el primer gol del encuentro con un buen remate de cabeza de Guilherme Castilho dentro del área luego de un buen centro de José Luis ‘El Puma’ Rodríguez desde la banda izquierda, esto al minuto 22.

Los de Minnesota empataron el encuentro con gol de Tomas Chancalay al minuto 34. Pero la escuadra juarense reaccionó rápido para recuperar su ventaja.

En una buena jugada por el centro del campo, Jairo Torres filtró un balón para Estupiñán, quien dentro del área no perdonó y con un remate cruzado de pierna izquierda puso el 1-2 al minuto 38.

Los Bravos supieron manejar su ventaja con orden defensivo durante el complemento y así consumaron su primer triunfo en esta temporada y en esta Leagues Cup 2026.

Ahora los dirigidos por Salvador Valero viajarán a Canadá para enfrentar al Vancouver Whitecaps en su segundo partido de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026., encuentro que se desarrollará este viernes en el BC Place Stadium a partir de las 8:30 pm (hora de Ciudad Juárez).

FUENTE: FC Juárez