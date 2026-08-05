Mohamed Salah llega a Turquía para fichar por el Trabzonspor

El delantero y capitán de la selección egipcia de fútbol, Mohamed Salah , llega este miércoles a Turquía para firmar con el club Trabzonspor, según anunció el equipo en su página web.

"El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado negociaciones para su traspaso, estará en la Terminal de Aviación General del Aeropuerto Atatürk de Estambul a las 12.00 del miércoles 5 de agosto para completar el proceso", anunció el club de la ciudad de Trebisonda, en la costa del mar Negro.

En ese mensaje se indicó que el plan es que el futbolista, que disputó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con su selección, con la que cayó eliminado en octavos de final ante Argentina, se desplace hoy mismo a Trebisonda.

Mohamed Salah, una estrella al Trabzonspor

"Es una estrella mundial. Necesitábamos un jugador de su calibre. Creo que este será un gran fichaje. Que sea muy beneficioso para nuestro club y para nuestra afición", declaró anoche a la emisora A Spor el presidente del club, Ertugrul Dogan.

El directivo afirmó que las negociaciones con el futbolista egipcio, de 34 años, se aceleraron cuando otros clubes desistieron de ficharlo, sin concretar a qué equipos se refería, aunque los medios señalan que también el Besiktas tenía interés.

Salah abandonó el Liverpool el pasado junio tras nueve años en el club inglés, en los que marcó 255 goles que le convierten en el tercer máximo goleador histórico del equipo.

El egipcio conquistó dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el Liverpool.

El presidente del Trabzonspor explicó que hará públicos los detalles financieros de la operación más adelante, aunque algunos medios adelantan que se trata del fichaje más importante en la historia del club.

Es uno de los dos únicos clubes turcos no ubicados en Estambul que ha ganado la Super Liga turca, en siete ocasiones.

La temporada pasada ganó la Copa turca y terminó tercero en la clasificación ligera, tras el Galatasaray y el Fenerbahce.

FUENTE: EFE