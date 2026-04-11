LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  11 de abril de 2026 - 09:23

Ismael Díaz: "Queremos alcanzar el objetivo de estar en la Liguilla"

Ismael Díaz fue el protagonista del triunfo del Club León ante Puebla luego de anotar el gol de la victoria.

Ismael Díaz 

Ismael Díaz 

"Contento porque el equipo está muy centrado, muy comprometido y queremos alcanzar el objetivo de estar en la Liguilla y lo estamos haciendo de muy buena manera", expresó Díaz a Azteca Deportes.

Sobre lo que ha aportado al equipo el reciente DT Javier Marcelo Gandolfi dijo: "Una vez me consultaron lo mismo, tengo que ponerme a analizar realmente exactamente cuál fue el cambio, pero lo que nos ha transmitido el profe desde que llegó fue mucha confianza, creer en nosotros y sobre todo actitud, entonces por allí va el tema"

Ahora el León afronta unos duros compromisos donde enfrentarán al Juárez, América y Toluca: "De la misma manera que lo estamos haciendo, partido a partido, realmente no queremos pensar más allá, ahora se nos viene un rival difícil, pero nosotros vamos a ir por esa victoria.

Reacciones de Ismael Díaz

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