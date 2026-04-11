Ismael Díaz: "Queremos alcanzar el objetivo de estar en la Liguilla"

Ismael Díaz fue el protagonista del triunfo del Club León ante Puebla luego de anotar el gol de la victoria y a la postre ubicarse en los puestos de Liguilla de la Liga MX.

"Contento porque el equipo está muy centrado, muy comprometido y queremos alcanzar el objetivo de estar en la Liguilla y lo estamos haciendo de muy buena manera", expresó Díaz a Azteca Deportes.

Sobre lo que ha aportado al equipo el reciente DT Javier Marcelo Gandolfi dijo: "Una vez me consultaron lo mismo, tengo que ponerme a analizar realmente exactamente cuál fue el cambio, pero lo que nos ha transmitido el profe desde que llegó fue mucha confianza, creer en nosotros y sobre todo actitud, entonces por allí va el tema"

Ahora el León afronta unos duros compromisos donde enfrentarán al Juárez, América y Toluca: "De la misma manera que lo estamos haciendo, partido a partido, realmente no queremos pensar más allá, ahora se nos viene un rival difícil, pero nosotros vamos a ir por esa victoria.

Reacciones de Ismael Díaz