Ismael Díaz le da la victoria al León que se mete en puestos de Liguilla 

El panameño Ismael Díaz volvió a ser protagonista en el fútbol mexicano al marcar el gol que le dio la victoria al Club León por 1-0 sobre el Club Puebla, en partido correspondiente a la jornada de la Liga MX disputado este viernes 10 de abril de 2026.
El encuentro se caracterizó por la intensidad en el mediocampo y las limitadas opciones ofensivas, con un Puebla que intentó reaccionar, pero que no logró romper el orden defensivo del conjunto esmeralda.
Con esta victoria, León sube hasta el puesto 6 donde ya suma 19 unidades.