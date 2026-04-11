Ismael Díaz le da la victoria al León que se mete en puestos de Liguilla

El panameño Ismael Díaz volvió a ser protagonista en el fútbol mexicano al marcar el gol que le dio la victoria al Club León por 1-0 sobre el Club Puebla, en partido correspondiente a la jornada de la Liga MX disputado este viernes 10 de abril de 2026.

En un duelo cerrado y de pocas oportunidades claras, León supo aprovechar su momento clave gracias a Ismael Díaz. El delantero canalero apareció en el momento justo para definir y marcar el único tanto del compromiso, suficiente para asegurar los tres.

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El encuentro se caracterizó por la intensidad en el mediocampo y las limitadas opciones ofensivas, con un Puebla que intentó reaccionar, pero que no logró romper el orden defensivo del conjunto esmeralda.

Con esta victoria, León sube hasta el puesto 6 donde ya suma 19 unidades.