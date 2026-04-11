LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  11 de abril de 2026 - 08:39

Ismael Díaz le da la victoria al León que se mete en puestos de Liguilla

El panameño Ismael Díaz volvió a ser protagonista en el fútbol mexicano al marcar el gol que le dio la victoria al Club León por 1-0 sobre el Club Puebla

Ismael Díaz le da la victoria al León que se mete en puestos de Liguilla 

Ismael Díaz le da la victoria al León que se mete en puestos de Liguilla 

FOTO / CLUB LEÓN

El panameño Ismael Díaz volvió a ser protagonista en el fútbol mexicano al marcar el gol que le dio la victoria al Club León por 1-0 sobre el Club Puebla, en partido correspondiente a la jornada de la Liga MX disputado este viernes 10 de abril de 2026.

En un duelo cerrado y de pocas oportunidades claras, León supo aprovechar su momento clave gracias a Ismael Díaz. El delantero canalero apareció en el momento justo para definir y marcar el único tanto del compromiso, suficiente para asegurar los tres.

El encuentro se caracterizó por la intensidad en el mediocampo y las limitadas opciones ofensivas, con un Puebla que intentó reaccionar, pero que no logró romper el orden defensivo del conjunto esmeralda.

Con esta victoria, León sube hasta el puesto 6 donde ya suma 19 unidades.

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