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PSG vs FC Barcelona: EN VIVO, jornada 3 fase liga de la Champions League

PSG vs FC Barcelona: EN VIVO

PSG vs FC Barcelona: EN VIVO, jornada 3 fase liga de la Champions League

Foto: 433
Champions League - 

El FC Barcelona se enfrenta al PSG en la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27.

El conjunto del PSG venció 4-2 al FC Barcelona en la tercera fecha de la UEFA Champions League 2026-27, desde el Parque De Los Príncipes.

¡FINALIZA EL ENCUENTRO! GANA EL PSG 4-2 SOBRE EL BARCELONA.

90´+3 DISPARO MUY ALTO DE ADEYEMI SALE DESVIADO

90´SE AGREGAN +3 MINUTOS DE TIEMPO EXTRA.

87´ZURDAZO DE LAMINE YAMAL SE VA CERCA DEL PALO Y SALE DESVIADO.

86´¡GOOOOOOOOOOOL! FABIÁN RUIZ MARCA EL CUARTO PARA EL PSG

80´ ¡GOOOOOOL! VITINHA MARCA EL TERCERO PARA EL PSG

79´¡GOLAZOOOOO DE LAMINE YAMAL!

77´ÚLTIMO CAMBIO PARA EL PSG. ENTRA MAYULI Y ZAIRE-EMERY POR DOUÉ Y LUCAS HERNÁNDEZ

73´SALE XAVI ESPART Y ENTRA ALEJANDRO BALDE. ESTE ES EL ÚLTIMO CAMBIO PARA EL BARCELONA.

72´ ¡GOLAZOOOOOOO! EL PSG SE IMPONE 2-1 POR PARTE DE LUCAS HERNÁNDEZ

64´EL LATERAL PORTUGUÉS CANCELO METIO UN ZURDAZO QUE FUE PARADO POR SAFANOV.

61´GAVI SE COLÓ EN EL ÁREA CON UN BALÓN FILTRADO POR LAMINE YAMAL. SU DERECHAZO FUE ATAJADOPOR SOFANOV.

60´ENTRA RODRI, GAVI Y ADEYEMI POR MARC BERNAL, PEDRI Y RAPHINHA.

58´EL GREGORIANO KVARATSKHELIA SE MARCHA DEL CAMPO CON AYUDA MÉDICA.

57´¡EL CAPITÁN PIDE EL CAMBIO! MARQUINHOS SE ECHÓ AL SUELO POR PRESUNTA LESIÓN.

54´¡LLEGA EL EMPATE! XAVI ESPART PONE EL 1-1 PARA EL AZULGRANA

50´PEDRI INTENTA UN PASE FILTRADO PERO FUE DETENIDO POR NEVES

47´XAVI ESPART TAPA REMATE DESDE EL BORDE DEL ÁREA POR PARTE DE KVARATSKHELIA.

46´RAPHINHA RECIBE FUERA DE LUGAR TRAS RECUPERAR EL BALÓN DE YAMAL.

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!

FINALIZAN LOS PRIMERO 45 MINUTOS DE ESTE ENCUENTRO. FC BARCELONA 0-1 PSG

45´SE AGREGAN +3 MINUTOS DE TIEMPO EXTRA.

44´KVARATSHKHELIA BUSCO SU REMATE PERO NO PUDO CON JOAN GARCÍA

41´EL VAR NO IMPUTA LA ACCIÓN DE FERMÍN SOBRE PACHO. NO HAY EXPULSIÓN

40´WILLIAN PACHO SE LLEVO VAYA GOLPE POR UNA PATADA DE FERMÍN EN EL REMATE.

39´EL CASI EMPATE PARA EL BARCA POR PARTE DE FERMIN. TERMINA EN MANOS DEL GUARDAMETA.

37´¡¡¡GOOOOOOOOL!!! CAE EL PRIMERO PARA EL PSG POR PARTE DE DOUÉ.

34´LUCAS HERNÁNDEZ QUEDA SENTIDO TRAS UN TOQUE CON XAVI ESPART.

31´GORDON RECIBIE EL BALÓN DENTRO DEL ÁREA, LE DA UN PASE A RAPHINHA PERO LO CORTA LA DEFENSA DEL PSG.

28´DOBLE REMATE DEL PSG POR PARTE DE FERRAN TORRES Y FABÍAN QUEDAN EN LAS MANOS DE JOAN GARCÍA.

27´ENTRA FERMÍN EN EL BARCA POR DANI OLMO

26´¡OTRO LESIONADO! SALE DANI OLMO DEL CAMPO

23´MARTÍN SE LA JUEGA SOBRE LA LÍNEA DE FONDO Y CASI PIERDE EL BALÓN CON DOUÉ. LE PITARON FALTA AL FRANCÉS.

21´DISPARO DE PAPHINHA SALE AL CUERPO DE SAFONOV. REMATE POSTERIOR DE PEDRI SALE DESVIADO.

20´ENTRA EL PRIMER CAMBIO PARA EL PSG. FERRAN TORRES INGRESA AL CAMPO POR DEMBELÉ

19´DEMBELÉ SALE LESIONADO DEL CAMPO DE JUEGO. PIDE CAMBIO

16´AMARILLA PARA CANCELO POR DERRIBAR A DOUÉ CERCA DEL ÁREA

12´DISPARO POR PARTE DE DANI OLMO SE MARCHA DESVIADO DE LA PORTERÍA.

9´SAQUE LARGO DE OLMO, LLEGA A PUERTA VACÍA SOBRE GORDON. CASI CASI LLEGA EL 0-1.

8´FALTA SOBRE GERARD MARTÍN

6´CÓRNER DE DANI OLMO PASADO AL SEGUNDO PALO ACABA EN LAS MANOS DE SAFONOV.

4´LA TUVO DEMBELÉ. EL FRÁNCES SACÓ UN DISPARO DESDE EL BORDE DEL ÁREA, PERO LLEGA A LAS MANOS DEL ARQUERO.

2´ BALÓN DE KVARATSHKHELIA TERMINA CHOCANDO CONTRA EL POSTE.

¡RUEDA EN BALÓN EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! PSG VS FC BARCELONA

¡SALEN LOS 22 PROTAGONISTAS AL CAMPO DE JUEGO!

LOS JUGADORES DEL FC BARCELONA SALEN A CALENTAR PREVIO AL ENCUENTRO

EL PSG LLEGA A SU CASA

LOS CULÉS LLEGAN AL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES

XI DEL PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

XI DEL FC BARCELONA

Joan García, Joao Cancelo, Gerard Martín, Xavi Espart, Cubarsí; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Olmo y Gordon.

CAMERINO DEL PSG

CAMERINO DEL FC BARCELONA

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