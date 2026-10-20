PSG vs FC Barcelona: EN VIVO, jornada 3 fase liga de la Champions League

GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL LAMINE YAMAL !!!!!! LAMINE YAMAL HAS EQUALIZED FOR BARÇA VS PSG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THIS BOY IS SPECIAL !!!!! LAMINE YAMAL THE BEST PLAYER IN THE WORLD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2:2 FC BARCELONA pic.twitter.com/bkpKoTjtds
16´AMARILLA PARA CANCELO POR DERRIBAR A DOUÉ CERCA DEL ÁREA
20-10-2026 14:16
12´DISPARO POR PARTE DE DANI OLMO SE MARCHA DESVIADO DE LA PORTERÍA.
20-10-2026 14:14
9´SAQUE LARGO DE OLMO, LLEGA A PUERTA VACÍA SOBRE GORDON. CASI CASI LLEGA EL 0-1.
20-10-2026 14:12
8´FALTA SOBRE GERARD MARTÍN
20-10-2026 14:10
6´CÓRNER DE DANI OLMO PASADO AL SEGUNDO PALO ACABA EN LAS MANOS DE SAFONOV.
20-10-2026 14:08
4´LA TUVO DEMBELÉ. EL FRÁNCES SACÓ UN DISPARO DESDE EL BORDE DEL ÁREA, PERO LLEGA A LAS MANOS DEL ARQUERO.
20-10-2026 14:03
2´ BALÓN DE KVARATSHKHELIA TERMINA CHOCANDO CONTRA EL POSTE.
20-10-2026 14:01
¡RUEDA EN BALÓN EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! PSG VS FC BARCELONA
20-10-2026 13:59
¡SALEN LOS 22 PROTAGONISTAS AL CAMPO DE JUEGO!
20-10-2026 13:41
LOS JUGADORES DEL FC BARCELONA SALEN A CALENTAR PREVIO AL ENCUENTRO
¡QUÉ AMBIENTE! Desde la entrada en calor, los hinchas del PSG le hacen sentir a los jugadores del Barcelona que son más VISITANTES que nunca en el Parque de los Príncipes.Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/603GsvpRh6