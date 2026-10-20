Raphinha: "Hemos demostrado que podemos competirle al PSG"

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha ' aseguró que, a pesar de la derrota frente al París Saint-Germain (4-2), el equipo azulgrana demostró que "puede competir" ante el bicampeón de Europa.

"Sabíamos que podía pasar. Jugábamos ante el bicampeón de Europa que, además, ante su afición, son muy fuertes. Queríamos salir con una victoria o un punto. Hemos perdido tres puntos y ahora hay que ver las cosas nos diga el entrenador para mejorar de cara al clásico", afirmó el jugador brasileño en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

El capitán del equipo azulgrana recordó que el conjunto parisino "está muy bien entrenado" e insistió en que la derrota cosechada en el Parque de los Príncipes es un resultado que "puede pasar".

Raphinha convencido que puede jugarle al PSG

"A pesar del resultado, hemos competido bien. Somos dos equipos a los que nos gusta jugar con el balón. Ha sido una buena prueba y este partido demuestra que podemos competir", precisó.

Raphinha, que ante el PSG volvió a ser titular después de que el pasado fin de semana ya jugar algunos minutos contra el Betis tras la lesión que sufrió con su selección, afirmó que terminó "con buenas sensaciones" el encuentro de la tercera jornada de la 'Champions'.

"Tengo menos de una semana de entrenamientos. Ya estaba planeado que jugara menos minutos. Terminé el partido bien, fuerte, y ahora hay que mejorar bien físicamente para llegar bien al clásico", concluyó.