Jamal Musiala: "Me encuentro bien", tras desmayarse por segunda vez

"Lo primero es lo primero: me encuentro bien. Me gustaría disipar esas preocupaciones hoy mismo y explicar la situación", expresó Jamal Musiala en su cuenta de Instagram.

"Me han diagnosticado unas crisis de ausencia breves y temporales (pero altamente tratables) causadas por una disfunción neurológica", contó el jugador alemán que se desmayó en los partidos contra el Leipzig y el Heidenheim.

"Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una atención médica excelente para esto y me mantengo muy optimista. El FC Bayern y mi red de apoyo personal están a mi lado, ayudándome a superar esta situación", agregó Musiala.

También dijo: "Es importante destacar que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. Tras consultar estrechamente y mantener un contacto regular con los especialistas, mi deseo personal fue afrontar este desafío; con la autorización médica de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más favorece mi recuperación: vivir mi vida con normalidad y perseguir mi pasión por jugar al fútbol. He asumido toda la responsabilidad de esta decisión. En general, me siento muy positivo y voy por el buen camino".