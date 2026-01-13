Joao Cancelo confirmó que esperaba volver al FC Barcelona

El lateral Joao Cancelo , que este martes ha firmado su contrato con el Barcelona, aseguró que, cuando el director del club catalán, Anderson Luis de Souza 'Deco', le llamó interesándose por su situación, no dudó en esperar la propuesta que le permitirá volver a vestir la camiseta azulgrana como cedido hasta final de esta temporada.

El futbolista portugués ha sido presentado como nuevo jugador azulgrana con más de cuatro horas de retraso de lo previsto, debido a que faltaban por firmar documentos con el Al-Hilal saudí para acabar de oficializar su incorporación al equipo que dirige Hansi Flick.

Inicialmente, estaba previsto que el futbolista compareciera ante los medios a las 12.00 hora GMT en las oficinas del club azulgrana. Finalmente, Cancelo lo hizo pasadas las 16.00 GMT.

Joao Cancelo esperaba volver a Barcelona

"He tenido mucha ansiedad porque estaba esperando los papeles y no llegaban. Al final fue todo bien. Tenía muchas ganas de empezar", reconoció.

Cancelo reveló cómo se fraguó su regreso al Barcelona, club con el que ya jugó en el curso 2023-2024, a partir de una llamada de Deco, que mostró interés en contratarle tras la lesión de larga duración del central Andreas Christensen.

"Hablé con Al-Hilal y me había dicho que existía la posibilidad de salir. Tenía clubes interesados, pero cuando Deco me llamó dije que iba a esperar al Barça. Dije a todos los clubes interesados que mi primera opción era el Barça", explicó.