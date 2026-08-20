Joao Cancelo: "Me hubiese quedado un año sin jugar; mi único objetivo era volver al Barça"

El lateral portugués Joao Cancelo , aseguró este jueves, en su presentación como nuevo futbolista del FC Barcelona hasta 2029, que se hubiera quedado "un año sin jugar" en el Al-Hilal , porque su único objetivo era "volver al Barça".

Cancelo, que jugó el curso pasado en el conjunto azulgrana cedido por el club saudí, regresa con la carta de libertad después de "unas semanas difíciles", para seguir cumpliendo un "sueño" que tenía de niño: "El amor por el Barça siempre ha sido el mismo y estoy muy feliz de estar aquí".

Sus destacadas actuaciones durante la pasada campaña convencieron a Hansi Flick, quien quería contar de nuevo con el portugués, que ya había jugado en el Barcelona cedido por el Manchester City la temporada 2023-2024 a las órdenes de Xavi Hernández, aunque con un rendimiento desigual.

"Mi primera etapa fue agridulce, no estuve del todo bien y no pude ayudar al club a ganar ningún título. La temporada pasada, sin embargo, sí que fue mejor. Había ganado títulos en mi carrera, pero los que gané con el Barça (Liga y Supercopa de España) fueron diferentes. Voy a darlo todo por este club para seguir ganando", aseguró.

En el Spotify Camp Nou coincidirá de nuevo con el centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' al que conoce muy bien de su etapa en Manchester: "No hay mucho que hablar de Rodri. Es un jugadorazo y hace poco ganó el Balón de Oro. Podría adaptarse a cualquier equipo y decidió venir aquí. Como yo, se identifica con la forma de jugar del Barça".

A sus 32 años, viene a pelear de nuevo con Alejandro Balde por el puesto de lateral izquierdo, pero Cancelo opina que "la competencia es buena y sana" y recordó que él ya demostró el año pasado lo que puede aportar: "Velocidad, técnica, salida de balón... Quiero ayudar al equipo con lo que sea".

Su "único referente" en su posición es el exazulgrana Dani Alves. Y dijo que quiere hacer "lo que le veía hacer a él" vistiendo la camiseta azulgrana.

Joao Cancelo y su sueño de jugar en el FC Barcelona

"El Barça de 2009, a nivel colectivo, es el mejor equipo que he visto a jugar. En mi cabeza siempre he tenido el sueño de jugar aquí porque me identifiqué con la forma de entender el fútbol del club", subrayó.

El objetivo, en su tercera etapa de azulgrana es, por supuesto, ganar el mayor número de títulos posibles: "Un club como el Barça tiene que estar preparado para ganarlo todo. Vamos a por la 'Champions', obviamente. Estamos en un buen camino, tenemos a jugadores de mucha calidad", sentenció.

FUENTE: EFE