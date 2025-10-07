Jordi Alba anuncia su retiro al final de temporada con el Inter Miami

El español Jordi Alba, uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos y gran socio en el campo de Lionel Messi, anunció este martes su retiro del fútbol una vez finalice la actual temporada de la liga norteamericana (MLS) con el Inter de Miami.
Alba se destacó en el campo por su penetrante poder ofensivo y la sociedad letal que conformó con Messi, tanto en el Inter Miami como en el Barça, club con el cual conquistó la Liga de Campeones de Europa en 2015, entre varios otros títulos.