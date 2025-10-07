Jordi Alba anuncia su retiro al final de temporada con el Inter Miami

Jordi Alba anuncia su adiós al final de temporada con el Inter Miami

El español Jordi Alba, uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos y gran socio en el campo de Lionel Messi, anunció este martes su retiro del fútbol una vez finalice la actual temporada de la liga norteamericana (MLS) con el Inter de Miami.

"Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible, y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones", dijo el defensor de 36 años en un emotivo video en Instagram.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse