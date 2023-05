Jordi Alba y Sergio Busquets se despiden del Barca con honores 

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1662896188981428225 ¡EMOTIVO!



Jordi Alba se despide de sus fanáticos en el Spotify Camp Nou en medio de lágrimas.#FutbolRPC pic.twitter.com/OBDK0yzYZl — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 28, 2023

"El sentimiento y el orgullo de ser del mejor club del mundo no me lo quitará nadie. Soy socio, aficionado. Ahora me voy, pero la realidad ha mejorado a mis sueños. Esto no es un adiós, sino un 'hasta luego'. Muchas gracias por todo. Visca el Barça y visca Catalunya!", dijo Busquets.

"En primer lugar, quiero agradecer las muestras de apoyo recibidas. Ha sido un orgullo defender esta camiseta durante 18 años. Hoy ha sido, profesionalmente, el día más feliz de mi vida. Me quiero acordar de una persona muy especial, Tito Vilanova, que me fichó en 2012. Muchas gracias también a mis compañeros. Este año he tenido menos protagonismo del habitual, pero he intentado ayudar de otra forma", comentó Alba de 34 años.

Adiós con honores a Jordi Alba y Sergio

Los minutos finales de partido han tenido dos claros protagonistas: Jordi Alba y Sergio Busquets. Primero ha sido el turno para el '18', que ha sido sustituido por Marcos Alonso antes de recibir una enorme ovación por parte de todo el Spotify Camp Nou. Entre lágrimas, Jordi Alba ha dejado el campo saludando uno a uno a todos sus compañeros.

Minutos después se ha repetido prácticamente la misma situación con Sergio Busquets. El '5' del Barça ha dejado el campo con una sonrisa, mientras le aplaudían los más de 88.000 espectadores reunidos en el Estadio. Abrazado a todos los compañeros, ha entregado el brazalete de capitán a Sergi Roberto antes de ser sustituido por Eric García.