José Córdoba dio asistencia para el Norwich City en victoria ante el Burnley

El Norwich City donde milita el panameño José Córdoba sumó una importante victoria 4-1 ante el Burnley con asistencia de "Coto" en la jornada de este sábado en la Championship.

José Córdoba fue titular y jugó todo el partido y dio asistencia en el primer gol al minuto 2' para que Mohamed Touré marcara en un error defensivo.

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Andre Brooks amplió la ventaja al minuto 5' y nuevamente al 21' apareció Mohamed Touré para marcar luego de un tiro de esquina. El descuento del Burnley llegó al minuto 27' con anotación de Josh Laurent.

Norwich de José Córdoba recuerda la victoria

Andre Brooks selló el triunfo con su doblete al minuto 67' con un gol de tacón.

Laurent terminó expulsado al 77' luego de recibir dos amarillas en el partido.

Con esta victoria, el Norwich termina la mala racha y suma su primer triunfo en la temporada en la tercera fecha.