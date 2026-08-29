Leandro Paredes califica la sanción de la FIFA como exagerada

El internacional argentino Leandro Paredes consideró "exagerada" la sanción de diez partidos que le impuso la FIFA por los incidentes registrados tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que concluyó con la victoria de La Roja por 1-0.

Además, cuestionó la diferencia con la pena recibida por el español Pablo Páez Gavira, más conocido como 'Gavi'.

"Me parece exagerada. Lo raro es que a Gavi le dieron una (fecha) y es el que me da la piña (golpe) en el pecho", afirmó Paredes ante la prensa después del triunfo de su actual equipo, Boca Juniors, por 1-0 frente a Lanús, por la séptima jornada del Torneo Clausura argentino, disputado este viernes.

El jugador, que recibió además una multa de 90.000 dólares, se mostró confiado en que la sanción pueda ser reducida por medio de la apelación que prepara la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Argentina apela a la sanción para Leandro Paredes

"Ahora queda apelar, ver si podemos reducir la sanción y nada más", señaló el mediocampista, quien agregó: "Yo creo que se puede reducir porque es excesiva".

Tras concluir el encuentro entre ambas selecciones, con el título para la Roja merced al gol de Ferran en la prórroga (1-0), hubo distintas refriegas.

Paredes y Almada tuvieron una conducta antideportiva con el español Eric García y cuando Gavi fue a defender a su compañero fue derribado por los argentinos, mientras que Molina propinó un puñetazo en el torso a Rodri Hernández cuando este corría celebrando el título y Ayala le dio también un puñetazo a Dani Olmo.

Además de la sanción al futbolista 'xeneize', la FIFA también castigó con siete partidos y una multa de 90.000 dólares al defensor argentino Nahuel Molina, mientras que Thiago Almada recibió una fecha de sanción y el exfutbolista Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, tres encuentros.

El barcelonista Gavi, por su parte, fue suspendido por un partido y recibió una multa de 30.000 dólares.

La AFA aguarda los fundamentos completos de las resoluciones para presentar los recursos correspondientes ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA.

En caso de que la apelación no prospere, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) aparece como una eventual última instancia.