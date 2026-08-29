El Liverpool rescata un empate contra el Nottingham Forest

Mal estreno para Andoni Iraola en Anfield. El técnico español, en su primer partido oficial en el templo de Liverpool, sólo pudo sacar un punto gracias a un golazo de Víctor Muñoz en la recta final contra el Nottingham Forest (2-2).

Los de Oliver Glasner, que venían de perder en su estreno liguero con el Leeds United y de ser eliminados en la Copa de la Liga por el mismo equipo, sorprendieron a un pobre Liverpool, que empezó por detrás en el marcador cuando Igor Jesus bajó la pelota dentro del área, se la cedió a Morgan Gibbs-White y este a Dan Ndoye para que su disparo raso superar a Alisson Becker.

El inicio menos deseado para los 'Reds', que en los siguientes minutos vieron un gol anulado a Florian Wirtz por fuera de juego y que se tuvieron que ir al descanso con el 0-1 y todas las dudas que ellas generan. De hecho, tuvieron que esperar hasta el minuto 60 para lograr el empate, cuando Alexander Isak remató en el segundo palo un gran centro de Cody Gakpo.

Era el punto de inflexión para los de Iraola, que ahora sí veía a su equipo con media hora por delante para llevarse esto, pero una carrera de errores volvió a permitir que el Forest tomara la ventaja.

Liverpool suma otro empate

Los 'Tricky Trees' forzaron un saque de banda, Liam Delap, el fichaje de los 50 millones, emuló a su padre Rory y sacó rápido para Neco Williams que en su intento de llegar a la portería fue derribado por Alisson. Pese a sus protestas y las de Virgil Van Dijk, el tanto subió al marcador.

Y comenzó el 'runrún' en Anfield, que veía de nuevo los fantasmas de la era Arne Slot, precisamente el técnico que dirigió las últimas dos derrotas contra este Forest.

Y quién mejor para apagar ese ruido que Víctor Muñoz, que ya forzó el penalti del empate contra el Newcastle y que en esta, su primera titularidad, marcó un golazo. Recibió la asistencia de Wirtz dentro del área, se giró y clavó un disparo imposible para Matz Sels.

Con unos quince minutos por delante, el Liverpool lo intentó, pero no le dio para llevarse la primera victoria de la temporada. De hecho lo tuvo más cerca el Forest, con un disparo desviado de Liam Delap.