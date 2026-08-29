LALIGA Fútbol Internacional -  29 de agosto de 2026 - 08:29

Convocatoria del Real Madrid para la fecha 3 ante el Málaga

El Real Madrid repite convocatoria para la jornada 3 de este domingo para medirse al Málaga en LaLiga.

Convocatoria del Real Madrid para la fecha 3 ante el Málaga

Convocatoria del Real Madrid para la fecha 3 ante el Málaga

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, mantiene a la totalidad de sus convocados respecto a los dos primeros partidos a excepción de que Javi Navarro ejercerá de tercer portero en lugar de Sergio Mestre de cara al partido ante el Málaga de este domingo en el estadio Bernabéu (15.00 GMT).

Sin nuevos lesionados y ningún recuperado de las siete bajas con las que arrancó la temporada hace una semana ante el Espanyol: Tchouaméni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch.

Por ello, ‘Mou’ mantiene el bloque y a los canteranos en defensa -Mario Rivas- y centro del campo -Cestero y Alexis Ciria-, a la vez que prepara rotaciones para su segundo partido en una semana.

Convocatoria del Real Madrid vs Málaga, fecha 3 LaLiga

. Porteros: Courtois, Lunin y Javi Navarro.

. Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

. Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero y Alexis Ciria.

. Delanteros: Vinícius, Mbappé, Carlos Espí, Brahim y Yan Diomande.

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