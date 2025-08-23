José Córdoba es titular en la jornada 3 para el Norwich City vs Middlesbrough

El defensor panameño José Córdoba buscará la segunda victoria de la temporada con el Norwich City que enfrentará al Middlesbrough en la jornada 3 de la Championship en calidad de local.

El Norwich City suma tres puntos en las dos jornadas anteriores, perdieron 2-1 ante el Millwall en la fecha 1 y luego consiguieron ganarle 2-1 al Portsmouth en la segunda jornada.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

José Córdoba a sumar minutos

El panameño ha jugado de titular en los dos anteriores duelos y los partidos al completo, por lo que le ha venido bien el arranque de temporada en la segunda división de Inglaterra.

El duelo está programado para las 9:00 am hora panameña.

José Córdoba se prepara para la última fase de eliminatorias con la selección de Panamá que arrancará en el mes de septiembre.