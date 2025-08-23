 José Córdoba es titular en la jornada 3 para el Norwich City vs Middlesbrough

El defensor panameño José Córdoba buscará la segunda victoria de la temporada con el Norwich City que enfrentará al Middlesbrough en la jornada 3 de la Championship en calidad de local.
José Córdoba a sumar minutos
El panameño ha jugado de titular en los dos anteriores duelos y los partidos al completo, por lo que le ha venido bien el arranque de temporada en la segunda división de Inglaterra.
El duelo está programado para las 9:00 am hora panameña.
José Córdoba se prepara para la última fase de eliminatorias con la selección de Panamá que arrancará en el mes de septiembre.