José Córdoba explica lo que sucedió de su tardanza con el Norwich City

"El entrenador informó de manera errada, el dio a entender que fue mi error, en parte lo fue, estaba en un trámite de VISA familiar, viajé un día antes a Francia, llegué a casa a las 3:00 de la mañana, me organicé la maleta, tenía todo listo, puse la alarma a las 7:00 am y bueno, fue un mal entendido, él era la única persona que no sabía que yo estaba afuera y se molestó porque no estaba anuente de esa situación y llegué tarde fue al meeting de la mañana".

José Córdoba llegará a la selección en buen ritmo

"Me toma muy bien, estoy 100% con el club, ya pasé la adaptación, estoy consiguiendo la titularidad, la etapa de la molestia la estoy pasando, he trabajado mucho en los pequeños detalles, en la movilidad, con el frío tienes que tener el cuerpo muy caliente porque te complicas a la hora de iniciar un entrenamiento. Me siento muy contento por ese llamado de la selección, me siento fuerte".

El panameño sabe que tiene todo para ser un líder de la selección de Panamá para suplir la baja de varios jugadores claves como Édgar Yoel Bárcenas y Michael Amir Murillo.

"Yo soy uno de los jóvenes, pero tengo la actitud y capacidad para tomar responsabilidades y aportar, tenemos a Godoy que es nuestro líder, otros jugadores que tienen mucho tiempo en la selección, pero soy un chico que estaré pendiente a lo que me digan, pero atrás soy el que dará las órdenes".