José Fajardo y Azarías Londoño se lucen ante Barcelona SC

Azarías Londoño asistió en el segundo gol, mientras que José Fajardo entró desde la banca para anotar el gol de la victoria de Universidad Católica de Ecuador ante Barcelona SC por 3-2.

Londoño, una de las sorpresas por su ausencia en la Selección de Panamá para la ronda final de las eliminatorias asistió en el segundo gol, donde primero José Fajardo, quien ingresó desde la banca, dejó pasar el balón para el tanto de Mauro Díaz.

Precisamente Díaz fue el autor de la asistencia en el gol de Fajardo que anticipó la salida del portero para anotar de cabeza el gol del triunfo.

Con esta victoria llegan a 42 puntos, para subir hasta el quinto puesto en el torneo local, mientras que Barcelona se queda con 47 puntos en la segunda posición.

José Fajardo se uniría este lunes a la concentración de la Selección de Panamá con miras a los dos partidos de eliminatorias ante Surinam y Guatemala.