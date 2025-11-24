LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  24 de noviembre de 2025 - 11:32

José Luis Rodríguez: ¿Cuándo juega FC Juárez en la Liguilla?

El FC Juárez del panameño José Luis Rodríguez se verá las caras ante el Toluca, el mejor equipo del torneo en la Liga MX.

FOTO / FC JUÁREZ

"Pumita" viene de ser la figura de los Bravos en el play-in donde anotó un gol y brindó una asistencia para vencer 2-1 a los "Tuzos" de Pachuca.

El otro panameño involucrado en play-in era el Pumas, pero Adalberto Carrasquilla estaba sancionado para este partido, precisamente ante Pumas.

¿Cuándo juega el FC Juárez en la Liguilla?

Este miércoles 26 de noviembre a las 4:00 P.M. en el Estadio Olímpico Benito Juárez en la ida de la liguilla. Mientras la vuelta se jugará en el Estadio Nemesio Diez el sábado 29 de noviembre.

