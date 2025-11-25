José Luis Rodríguez: "Hemos hecho un gran torneo"

José Luis Rodríguez viene de ser figura con el FC Juárez donde anotó y dio una asistencia ante Pachuca en el Play-in para avanzar a la liguilla de la Liga MX.

"Ahora mismo no caigo en lo que hemos conseguido, pero lo único que sé es que hemos hecho un gran torneo, un gran año la verdad y creo que esta institución tiene algo que venía buscando y la verdad muy feliz de poder llegar a una institución como esa y ahora trabajar, pero más que todo contento, agradecido con Dios por esta oportunidad"

Sobre el próximo partido ante Toluca, el mejor equipo del torneo, indicó que afrontarán el encuentro con mucha humildad "vamos a trabajar mucho, sabemos el gran rival que es Toluca, pero sabemos el equipo que somos, sabemos lo que vamos a jugar y aquí en casa con nuestra gente sabemos que haremos un gran partido", añadió "Pumita".

Sobre el tiempo de inactividad que tienen sus rivales señaló que puede pasar cualquier cosa, ya que ellos debieron haber preparado el encuentro al igual que ellos que tienen un buen ritmo.