LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  20 de agosto de 2026 - 16:02

Josué Vergara y el KAA Gent igualaron en la ida del playoffs de la Conference League

El delantero panameño Josué Vergara fue titular en el empate del KAA Gent ante el Hibernian en la ida del playoffs de la Conference League.

Josué Vergara y el KAA Gent igualaron en la ida del playoffs de la Conference League

Josué Vergara y el KAA Gent igualaron en la ida del playoffs de la Conference League

FOTO: KAA GENT

El delantero panameño Josué Vergara fue titular en el empate 0-0 del KAA Gent ante el Hibernian en el partido de ida del playoffs de la UEFA Conference League.

Una de las acciones más importantes del partido ocurrió cuando el Gent tuvo que apoyarse en su guardameta Davy Roef, quien detuvo un penalti ejecutado por Elding y evitó que el Hibernian tomara ventaja en el marcador.

Durante la segunda mitad, el Gent incrementó la presión en busca del gol, pero nuevamente careció de claridad en los metros finales. El marcador no se movió y el compromiso terminó con un 0-0 que mantiene completamente abierta la eliminatoria.

El duelo de vuelta - Conference League

Ahora, el Gent del canalero de 19 años deberá definir su clasificación como visitante en Escocia, donde se disputará el partido de vuelta de esta llave, el próximo jueves 27 de agosto a las 2:00 p.m. en el Estadio Easter Road.

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