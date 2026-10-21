Josué Vergara: ¿Estará disponible vs el Braga en Conference League?

El delantero panameño Josué Vergara , continúa de baja con el KAA Gent de Bélgica y no estará disponible para el compromiso de este jueves frente al Sporting Clube de Braga de Portugal , correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Conference League .

Vergara viene de tener una jornada especial con la Selección de Panamá , al debutar con gol en el empate 1-1 ante Ecuador , en el partido que cerró la gira asiática del combinado canalero en el Estadio Nacional de Tokio.

El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Braga, donde el conjunto belga buscará un resultado positivo sin poder contar con el joven jugador canalero.

Vergara, de apenas 19 años, sigue recuperándose de una lesión de cadera que sufrió durante la reciente fecha FIFA, cuando estuvo con la Selección de Panamá en la Gira Asiática.

La ausencia de Josué Vergara

Esta situación ha impedido que el panameño pueda reincorporarse a la actividad competitiva con su club, por lo que continuará al margen mientras avanza su proceso de recuperación.

Por el momento, no se ha confirmado una fecha para el regreso de "Yayita" a las canchas, por lo que su evolución física será determinante para conocer cuándo podrá volver a estar disponible, tras perderse un partido en liga y dos en Conference.