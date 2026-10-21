LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  21 de octubre de 2026 - 14:38

Josué Vergara: ¿Estará disponible vs el Braga en Conference League?

El delantero panameño Josué Vergara sigue lesionado y el KAA Gent tendrá que esperar para poder tenerlo disponible.

Josué Vergara: ¿Estará disponible vs el Braga en Conference League?

Josué Vergara: ¿Estará disponible vs el Braga en Conference League?

FOTO / ChatGPT

El delantero panameño Josué Vergara, continúa de baja con el KAA Gent de Bélgica y no estará disponible para el compromiso de este jueves frente al Sporting Clube de Braga de Portugal, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Conference League.

El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Braga, donde el conjunto belga buscará un resultado positivo sin poder contar con el joven jugador canalero.

Vergara, de apenas 19 años, sigue recuperándose de una lesión de cadera que sufrió durante la reciente fecha FIFA, cuando estuvo con la Selección de Panamá en la Gira Asiática.

La ausencia de Josué Vergara

Esta situación ha impedido que el panameño pueda reincorporarse a la actividad competitiva con su club, por lo que continuará al margen mientras avanza su proceso de recuperación.

Por el momento, no se ha confirmado una fecha para el regreso de "Yayita" a las canchas, por lo que su evolución física será determinante para conocer cuándo podrá volver a estar disponible, tras perderse un partido en liga y dos en Conference.

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