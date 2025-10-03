Jude Bellingham es baja para amistoso y eliminatoria de la selección de Inglaterra

Jude Bellingham es baja para los amistoso y eliminatoria de la selección de Inglaterra

Jude Bellingham, que volvió a jugar con el Real Madrid en las últimas semanas tras una operación en el hombro, no fue convocado por Thomas Tuchel para los partidos de Inglaterra en octubre, anunció el técnico este viernes.

Tuchel presentó una lista de 24 jugadores para enfrentarse a Gales en un amistoso (9 de octubre) y luego a Letonia en partido de clasificación para el Mundial, cinco días más tarde.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Bellingham, ausente en la convocatoria de los Tres Leones de septiembre, no figura en su lista.

La estrella del Real Madrid, elegida recientemente a los 22 años como mejor jugador inglés de la temporada pasada, fue operada en julio del hombro izquierdo y desde entonces solo ha jugado cuatro partidos con el gigante español.

Jude Bellingham y otros ausentes y regresos para Inglaterra

También ausente en septiembre debido a una lesión en los isquiotibiales, el delantero del Arsenal Bukayo Saka regresa al equipo inglés.

Cole Palmer (Chelsea), lesionado, no ha sido llamado, al igual que Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), que sigue siendo baja.

Además Tuchel ha decidido prescindir de los servicios de Jack Grealish (Everton) y Phil Foden (Manchester City).

"Solo han pasado tres semanas desde la última concentración, la última victoria, la última actuación, así que la pregunta era: ¿por qué no llamar al mismo grupo, ya que han mostrado el ejemplo?", declaró Tuchel, quien ahora busca "anclar estos hábitos".

Inglaterra venció a Andorra por 2-0 y a Serbia por 5-0 en septiembre y lidera su grupo de clasificación al Mundial con cinco victorias en cinco partidos, 13 goles marcados y ninguno recibido.