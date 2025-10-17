Juegos Centroamericanos Fútbol Internacional -  17 de octubre de 2025 - 13:09

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Fútbol Playa se estrenó con victoria

La selección de Panamá Fútbol Playa debutó con victoria en los Juegos Centroamericanos 2025 que se llevan a cabo en Guatemala.

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Fútbol Playa se estrenó con victoria

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Fútbol Playa se estrenó con victoria

FOTO: COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ

La selección de Panamá Fútbol Playa debutó con victoria 3-1 ante el anfitrión en la XII edición de los Juegos Centroamericanos 2025 que se llevan a cabo en Guatemala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1979240178515354104&partner=&hide_thread=false

Los goles panameños llegaron por medio de José Escobar, Ameth Ramos y Abdiel Escobar en la cancha de arena del Complejo Deportivo Greenfield, en la Ciudad de Guatemala.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá Fútbol Playa en los Juegos Centroamericanos 2025?

El onceno nacional dirigido por el entrenador Ángel Williams, vuelve a jugar este sábado 18 de octubre frente El Salvador, a la 1:00 p.m.

Jugadores de la Selección Panamá Fútbol Playa

  1. Jaime Londoño
  2. Abdiel Escobar
  3. Alberto Kelly
  4. Ameth Ramos
  5. Eliécer García
  6. José Escobar
  7. Juan Loaiza
  8. Luis Quintero
  9. Nagdiel Del Rosario
  10. Neftalí Díaz
  11. Rafael García
  12. Roodney Ramos
  13. Xavier García

DT Ángel Williams

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Centroamericanos 2025: Richard Atencio suma la primera medalla para Panamá

Juegos Centroamericanos 2025: FPF presenta convocatorias de las selecciones de Panamá

Jiovany Ramos anota con Puerto Cabello en la liga venezolana

Recomendadas

Últimas noticias