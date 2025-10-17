Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Fútbol Playa se estrenó con victoria

La selección de Panamá Fútbol Playa debutó con victoria 3-1 ante el anfitrión en la XII edición de los Juegos Centroamericanos 2025 que se llevan a cabo en Guatemala.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá Fútbol Playa en los Juegos Centroamericanos 2025?
El onceno nacional dirigido por el entrenador Ángel Williams, vuelve a jugar este sábado 18 de octubre frente El Salvador, a la 1:00 p.m.
Jugadores de la Selección Panamá Fútbol Playa
- Jaime Londoño
- Abdiel Escobar
- Alberto Kelly
- Ameth Ramos
- Eliécer García
- José Escobar
- Juan Loaiza
- Luis Quintero
- Nagdiel Del Rosario
- Neftalí Díaz
- Rafael García
- Roodney Ramos
- Xavier García
DT Ángel Williams