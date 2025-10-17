Juegos Centroamericanos 2025: Panamá Fútbol Playa se estrenó con victoria FOTO: COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ

La selección de Panamá Fútbol Playa debutó con victoria 3-1 ante el anfitrión en la XII edición de los Juegos Centroamericanos 2025 que se llevan a cabo en Guatemala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1979240178515354104&partner=&hide_thread=false ¡VICTORIA !



La selección #PanamáFutPlaya venció a Guatemala por 3-1 en su debut en los Juegos Centroamericanos @guatemala2025 .



Goles de PAN: José Escobar, Ameth Ramos, Abdiel Escobar.



Mañana volvemos a jugar El Salvador , a las 1pm.#MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/9RxLIN6VXZ — FEPAFUT (@fepafut) October 17, 2025 Los goles panameños llegaron por medio de José Escobar, Ameth Ramos y Abdiel Escobar en la cancha de arena del Complejo Deportivo Greenfield, en la Ciudad de Guatemala.

