Juegos Suramericanos de la Juventud: Panamá presenta su lema: "A OTRO NIVEL"

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 llegan para marcar un antes y un después en el deporte de la región. Con el espíritu joven, la pasión por el deporte y una visión innovadora, este evento estará, sin duda, A OTRO NIVEL.

El objetivo es ofrecer una experiencia integral e inolvidable para los atletas, entrenadores y delegaciones, combinando alto rendimiento, innovación, cultura y entretenimiento. Cada detalle está pensado para superar expectativas y dejar una huella imborrable en todos los participantes.

Bajo el lema “A OTRO NIVEL" los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 buscan ir más allá de lo deportivo. Nuestro lema representa el crecimiento, la superación y la proyección internacional de Panamá como sede de grandes eventos deportivos. Al igual que el Canal de Panamá, una obra que elevó al país y al mundo A Otro Nivel de conexión y desarrollo, estos Juegos simbolizan el paso de los jóvenes atletas hacia una nueva dimensión de excelencia, compromiso y madurez deportiva.

A Otro Nivel refleja el espíritu de una juventud que avanza, conecta y transforma, llevando al deporte y a la región hacia un futuro más alto y más fuerte.

Muchos atletas estarán en Panamá - Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Panamá 2026 reunirá a más de 2,000 atletas de los 15 países miembros de ODESUR, que competirán en 23 disciplinas deportivas. Con esta edición, Panamá busca llevar la organización deportiva A Otro Nivel, apostando por estándares más altos de excelencia, logística, sostenibilidad y hospitalidad.

Durante los Juegos, jóvenes demostrarán su talento, esfuerzo y dedicación, representando con orgullo a sus naciones en un ambiente de sana competencia y hermandad.

El país canalero será el escenario donde nacen nuevas historias, se fortalecen valores como el respeto y la excelencia, y se impulsa el futuro del deporte suramericano. Una celebración que une juventud, pasión y sueños, llevando el deporte verdaderamente A OTRO NIVEL.

